Lucas Vázquez dice "no" a la primera propuesta del Madrid

Hace unos meses se veía que el ciclo de Lucas Vázquez en el Real Madrid había acabado, pero el extremo ha sorprendido tanto como lateral como en su sitio habitual. Es otro jugador totalmente distinto y esto le ha valido la renovación.

Lucas acaba contrato el próximo 30 de junio y a principios de temporada había dudas con su continuidad. Solo la insistencia de Zinedine Zidane, que siempre confió en él, mantenía sus opciones. Pero al final se lo ha acabado ganando sobre el campo.

Por ello, con la llegada del nuevo año el Real Madrid se puso manos a la obra con su ampliación de contrato. La directiva blanca ya le ha hecho llegar una primera propuesta que según 'Marca', el gallego ha rechazado.

Aunque Lucas Vázquez es feliz en el Madrid y quiere continuar, no lo hará de cualquier manera. Las condiciones que le ha ofrecido el club en este acercamiento no le han convencido y, por lo publicado, el asunto no se resolverá a corto plazo.

En estos momentos, tras esta primera respuesta negativa, Lucas y el Madrid se han dado un plazo para pensar las cosas. Próximamente, la entidad le hará llegar a sus representantes una nueva oferta para que continúe vistiendo de blanco.

"Esto es cosa de dos", dijo Lucas Vázquez tras el partido ante el Celta. La ausencia de Carvajal le catapultó a la titularidad en el carril diestro, allí empezó a deslumbrar en el 'Clásico', y ahora luce como en sus mejores momentos en el extremo. Este fin de semana, gol y asistencia en sociedad con Asensio.