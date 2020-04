"Lucho contra el mayor ídolo de la historia del club"

Gabriel Jesus y el Kun Agüero luchan por un puesto en el once titular del Manchester City. Son los dos '9' del conjunto de Guardiola, pero ello no hace que no se rindan a los pies el uno del otro.

"Tengo una mayor responsabilidad porque lucho con el mejor ídolo en la historia del club", confesó el delantero brasileño sobre el Kun Agüero. Ello, sin embargo, no le hace rendise.

"Siento que ya he pasado por momentos más difíciles. Pero sé que estoy en un equipo en el que no voy a ser titular absoluto. Antes jugaba más lugar en las Copas, pero creo que este año solo jugué tres partidos en las Copas", declaró en unas palabras recogidas por 'Olé'.

Espera su turno Gabriel Jesus de forma paciente. "Agüero es un poco mayor y, por lo tanto, es posible que no pueda hacer lo que yo puedo hacer sin la pelota, que es defender, recuperar y ayudar. No sé si a los 30 años podré hacer eso", sentenció el del Manchester City.