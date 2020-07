Luis Abram tiene las horas contadas en Vélez

Desde hace varios días, en Vélez Sarsfield se especula con la salida de un Luis Abram que parece ya vivir sus últimos días como futbolista del club de Liniers.

Con Betis y Getafe en la 'pole position' por hacerse con sus servicios, desde Argentina su marcha ya se da prácticamente por cerrada. Solamente falta saber el destino.

"Me dicen desde Vélez que Luis Abram tiene las horas contadas en el club. Se irá a Europa al 90%, aunque no se sabe todavía el destino", afirmó el periodista Fernando Cazorro en 'AM 1130'.

De igual forma, Martin Zajic, de 'Sábado Vélez', quiso dejar claro que está todo prácticamente hablado entre el club y el jugador. "Las conversaciones están muy avanzadas entre las partes. Todo está listo para que vaya a Europa. La negociación avanza y puede cerrarse en los próximos días", indicó.

Cabe recordar que el Real Betis ofreció 4 millones de euros por el jugador hace unos días, una cantidad muy inferior a los 8 'kilos' que marca la cláusula del futbolista.