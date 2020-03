Luis García Plaza analizó la situación del coronavirus en Arabia Saudí

En estos momentos, en Arabia hay alrededor de 133 contagiados por el coronavirus. Cifras muy lejanas de las de España o Italia, por ejemplo.

Luis García Plaza habló sobre la situación en la que se encuentra con 'AS'. "Estoy bien, aburrido, preocupado y frustrado. Estoy solo, mi familia no puede venir. Tuvieron que volar a España por una revisión médica de mi mujer y Arabia Saudí prohibió rápidamente los vuelos de España. No pudieron regresar", contó.

En Arabia Saudí hay muchísimos menos contagios. "Están en fase de preocupación contenida. Aquí fueron muy rápidos. En cuanto aparecieron los 20 primeros casos tomaron medidas drásticas inmediatamente. Mandaron a los niños a casa, colegios cerrados y partidos a puerta cerrada. En dos semanas, la verdad, de esos 20 casos, la cifra se ha elevado de forma controlada y esa es la sensación que trasladan. Aunque con esto, evidentemente nunca se sabe. Pero son optimistas. El número de infectados no tiene nada que ver con los de España", comparó.

Allí también está parado el fútbol. "Competiciones y entrenamientos están suspendidos hasta el 14 de abril. Después se verá. Nosotros estábamos mejorando en el campeonato y estábamos participando en una competición, la Arab Club Championship Cup. Se han pospuesto los dos partidos de semifinales contra el Al Ittihad. Estábamos con posibilidades de pelear por un título, que siempre es algo bonito", continuó.

Por último habló sobre los aplazamientos de las competiciones. "Lo primero es la salud, después lo demás. Que se aplacen está bien. Ahora no se puede jugar. A partir de ahí, a ver cómo evoluciona la batalla contra el virus... La UEFA ha actuado de forma sensata", concluyó.