Luis Leal y Morimoto cierran los fichajes extranjeros en Paraguay

El delantero portugués Luis Leal y el atacante japonés Takayuki Morimoto, el primero con Sol de América y el segundo en Sportivo Luqueño, aparecen entre los últimos fichajes foráneos al cierre de la pretemporada y con vistas al torneo Apertura, cuya primera jornada se disputará el viernes.

Leal, de 33 años, que estuvo en el fútbol local en 2016, cuando vistió la casaca del Cerro Porteño, y últimamente en el Tijuana mexicano, se suma así a otros seis refuerzos del conjunto solense, que terminó en la zona media de la tabla sin lograr clasificar a la Copa Sudamericana.

Entre los fichajes del conjunto de Villa Elisa, en la periferia de Asunción, figura el experimentado volante Osvaldo Martínez, de 34 años, que regresó a su país tras militar en la última década en varios clubes de México.

Por su parte, el nipón Takayuki Morimoto, de 32 años y procedente del AEP Karagiannia griego, se incorpora a un Sportivo Luqueño que se ha hecho con nueve contrataciones nacionales y aspira a algo más que la permanencia en primera.

En la rueda de fichajes, el zaguero central colombiano Richard Rentería, ex jugador de Deportivo Cali, es el elegido por Guaraní para recomponer su línea defensiva tras la salida de varios jugadores titulares de esa área tras la temporada pasada.

Rentería, de 24 años, y los argentinos Daniel Villalva (28), ex Goiás de Brasil, y Jorge Valdez Chamorro (26), ex Atlanta de Argentina, componen los refuerzos reclamados por el entrenador del Aborigen, el argentino Gustavo Costas.

El estratega renunció la pasada semana ante la falta de apoyos para reforzar la plantilla luego de la partida de varios jugadores al abrirse el mercado de pases, pero después se volvió atrás tras una reunión con el presidente aurinegro, Juan Alberto Acosta.

Con Costas, Guaraní protagonizó una gran campaña en 2020 tras llegar hasta los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que arrancó desde las fases previas, y perder por penaltis la final del torneo Clausura ante el Olimpia.

Un Olimpia dirigido por el argentino Néstor Gorosito que se ha reforzado con el portero uruguayo Gastón Olveira (ex River Plate, URU), el volante local Marcelo Estigarribia (Ex Maldonado, URU) y el atacante colombiano Edwar López (ex Argentinos Juniors, ARG).

Gorosito aprobó además el fichaje de cinco jugadores locales, Ramón Sosa, Jordan Santacruz, Luis Cáceres, Tomás Villagra y Walter González, y el regreso de otros tantos tras finalizar su cesión a préstamo.

Y su tradicional rival, Cerro Porteño, campeón del pasado Apertura, anunció que ya no habrá más fichajes luego de reforzar sólo el sector ofensivo con la llegada del brasileño Mateus Gonçalves, procedente del Ceará, y el argentino Mauro Boselli desde Corinthians de Brasil.

De todos modos, su entrenador, Francisco Arce, tiene una plaza más de extranjeros después del arquero uruguayo Rodrigo Muñoz completara recientemente la ciudadana paraguaya.

El torneo Apertura se disputará del 5 de febrero al 23 de mayo, este año con diez equipos frente a los 12 habituales tras la suspensión durante el 2020 la segunda división o Intermedia debido a la pandemia de coronavirus.