Luis Oliver desmintió que fuera también dueño del Córdoba

El Extremadura está en pleno cambio de papeles en su cúpula de más poder y hay bastante lío con la sustitución. Luis Oliver Sierra es la nueva cabeza visible, pero ya ha tenido que salir al paso para desmentir algunas informaciones que le vinculaban con el Córdoba.

Oliver Sierra compareció en la sala de prensa del estadio Francisco de la Hera de Almendralejo después de que el CSD dictara una resolución por la que quedaban en suspenso las acciones de la familia Oliver en el Extremadura UD tras demostrarse, según el documento, que también era accionista del Córdoba, sin que en su día lo hubieran notificado a LaLiga.

Luis Oliver, en su primera semana como presidente y consejero delegado azulgrana, quiso mandar un mensaje "para tranquilizar los ánimos" porque considera que "todo parte de errores de concepto del CSD, entonces podemos estar tranquilos", afirmó.

En su opinión, en los 15 días de plazo de alegaciones, sus abogados podrán demostrar ante este organismo público que no tenían relación con el accionariado del Córdoba basándose en una sentencia judicial que lo demuestra y porque también lo certifica así el administrador del equipo andaluz en un documento oficial.

"Creemos que, esta semana, quedará resuelto e imperará la cordura", apostilló.

Además, "no me preocupa", confesó, la reacción del anterior presidente, Manuel Franganillo, que quedó suspendido de sus funciones en un consejo de administración celebrado el pasado diciembre, aunque no tuvo vigencia hasta hace poco, cuando la decisión fue inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz.

Preguntado sobre la celebración de una posible junta de accionistas, en la que la familia Oliver quedaría inhabilitada tras la resolución del CSD, Oliver Sierra apuntó que "no esperamos ningún cambio en el órgano de administración del club, ni accionarial porque todo el escrito del CSD está basado en un error".

Sobre su nombramiento como presidente, aseguró que "nos vimos obligado a tomar el control del club porque pensamos que, a nivel deportivo, era lo que más iba a beneficiar a la entidad".

En este sentido, se mostró optimista sobre que el equipo logrará su objetivo de mantener la categoría, "los jugadores están convencidos y nosotros también y es muy difícil que, con la inercia que llevamos en los últimos 15 días, este equipo baje los brazos".

Por ello, está dispuesto a hacer todo lo posible para no distraer la atención hacia otros objetivos que no sean los deportivos, “por mucho que haya gente empeñada en ello”.