Luis Perea y su rutina en cuarentena: "Hago ejercicios, veo series..."

Luis Perea, centrocampista del Alcorcón, declaró este martes que "lo peor que lleva" de este parón por la pandemia global del coronavirus es "no poder hacer la rutina que llevaba antes" y dijo que, cuando se retome la competición, van a "pelear hasta el final porque el equipo no tiene límite".

Perea se incorporó en el último mercado de invierno al Alcorcón tras no contar con minutos en Osasuna, al que regresará al final de esta temporada al estar cedido.

"El Alcorcón es un club humilde y desde el primer momento me ha tratado de maravilla. El vestuario es muy bueno y me siento tremendamente afortunado de poder trabajar cada día con cada uno de los compañeros que me rodean. Jugar aquí me está aportando seguridad en mí mismo y tranquilidad", dijo el futbolista madrileño, confinado en su domicilio como el resto de españoles.

"Es una lástima que tengamos que parar tanto tiempo, pero es lo que toca. Intento organizarme el día a día y aprovechar para hacer ejercicios en la medida de las posibilidades que tenemos en casa. Además, aprovecho para ordenar mi casa y ver películas y series. Lo que peor llevo, sin duda, es no poder hacer la rutina que llevaba antes", señaló Perea, en una entrevista concedida al club.

De momento, y hasta nueva orden por parte del gobierno español, Perea anima a la afición alfarera a "quedarse en casa" y cuando vuelva la competición "seguir apoyando al equipo en cada partido".

"Todavía queda mucho y vamos a pelear hasta el final porque no tenemos límite. Aquí, todos somos un equipo", concluyó.