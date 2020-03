Malcom cuenta cómo se concretó su extraño fichaje por el Barça

Malcom, ahora en el Zenit, firmó con el Barcelona en verano de 2018 cuando ya lo tenía hecho con la Roma. Fue entonces cuando la oferta del Barcelona cambió el parecer del Girondins, que decidió dar un giro a la negociación. Y el brasileño pudo cumplir su sueño de convertirse en 'culé'. Ahora, en su entrevista con 'Fichajes.com', cuenta cómo se dio aquella operación.

"En la negociación yo no estaba al tanto. Estaba feliz por ir a la Roma, pero el presidente Stéphane Martin no me dejó ir porque el Barcelona había hecho una oferta más alta. Era mi sueño, ellos lo sabían. Por lo tanto, junto al presidente, elegí al Barça", contó Malcom.

"Mi etapa en el Barça fue muy bonita. Cuando llegué, la gente se mostró muy respetuosa. No tengo nada que decir de los jugadores. Esto es una familia, nunca olvidaré el tiempo que pasé con los mejores jugadores del mundo", detalló ilusionado el brasileño.

Lejos de criticar el poco protagonismo que le brindó Valverde (24 partidos), prefirió resaltar todo lo que le sirvió esa experiencia para madurar en su carrera deportiva: "Lo poco que jugué, lo aproveché. Hice bien mi trabajo: marqué goles importantes para el club y para mi carrera. No tengo nada que decir más que agradecer al Barça por todo lo que hizo. Sin eso, no estaría aquí".

Malcom describió cómo es jugar con Messi: "Me impactó un poco al principio porque le vi marcar goles, driblar... En el día a día es increíble. La forma en la que toca la pelota, cómo la controla. Ya sabes, es el mejor del mundo. Solo con verle jugar ya aprendí mucho de fútbol. Y eso trato de hacerlo ahora en el Zenit. Es una inspiración, pero no solo para mí, sino para todo el mundo".

Y cerró con los futbolistas en los que más se fija: "¡Los mejores! Messi, Neymar, Cristiano... Ronaldo también. Son jugadores que permanecerán en la historia del fútbol para siempre. Por su forma de jugar, marcar goles, faltas, sus regates...".