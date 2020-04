Mané, dispuesto a cancelar la Premier sin premio: "No me siento campeón"

A Mané no le sorprendería demasiado que el Liverpool acabara sin ser campeón de la Premier League. En una entrevista con 'TalkSports', dejó claro que, para él, la salud es lo primero. Lo ideal a su juicio sería volver al campo y ganar el trofeo, pero la situación es complicada.

Al ser preguntado sobre si ya se siente campeón, dijo: "Todavía no, no creo. Me encanta mi trabajo y me encanta el fútbol, quiero ganar en el campo. Quiero ganar los partidos y quiero conseguir el trofeo, es lo que me encantaría, pero, con esta situación, entenderé lo que sea que pase".

El atacante de los 'reds' explicó su postura: "Algunas personas han perdido a miembros de sus familias y esa es la situación más complicada, pero, para mí, es mi sueño (ganar la Premier) y quiero ganarla este año. Si no se da el caso, lo aceptaré. Es parte de la vida".

"Espero que podamos ganarla el año que viene", dijo respecto a una hipotética cancelación del campeonato. Hay que recordar que el Liverpool se encuentra en la primera plaza de la Liga con 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City.