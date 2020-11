Manolo Sánchez cree que el Málaga debería haber sacado al menos un punto

Manolo Sánchez, segundo entrenador del Málaga, cree que los suyos deberían haber sacado al menos un punto de su duelo en casa ante el Leganés. En la rueda de prensa posterior al enfrentamiento, analizó el trabajo del cuadro blanquiazul y lo elogió mucho.

"Viendo el ritmo, la intensidad y todas las acciones que se han generado, hemos competido a la altura ante un rival de una categoría superior. Hemos competido muy bien. Hemos generado muchas ocasiones, un partido controlado en cuanto a las ocasiones y es una pena en cuanto al resultado. Este partido no debería haber acabado con este resultado", afirmó.

"Por el nivel competitivo, hubiéramos merecido mucho más. Entramos en jornadas maratonianas en cuanto al análisis y estudio del rival, pero estamos acostumbrados a ello. Vamos sacando resultados, ya sea con sistema de cinco o de cuatro", dijo además.

No se mojó con el penalti: "Cuando un central le gana la posición y desgraciadamente puede parecer que le pisa… han tenido que recurrir al VAR, le han dicho que lo mire y ha decidido pitar penalti. En un partido que no ha pasado nada. Salvo sus dos goles no ha habido ocasiones claras de peligro para ellos".

Y ¿por qué tardaron tanto los cambios? "En la salida del segundo tiempo y en la primera parte, estábamos consiguiendo las segundas jugadas, hemos conseguido tener bastante llegadas. Teníamos dos cambios preparados justo antes de la falta lateral en la que hemos conseguido marcar. Se han retrasado los cambios porque veíamos bien al equipo. Lo que va bien no es necesario tocarlo".