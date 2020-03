Maradona apareció con nuevo 'look' y llamando al coronavirus "la poronga esa"

En la previa al encuentro entre Gimnasia La Plata y Banfield, Diego Armando Maradona atendió a 'FOX Sport's como técnico local. Apareció con un nuevo 'look' y, como no podía ser de otra forma, tuvo que hablar sobre el coronavirus. Lo llamó "la poronga esa".

Nada más entrar en conexión con los presentadores, le preguntó a uno de ellos: "¿Tenés la poronga esa?". Sus interlocutores, Chavo Fucks y Daniel Retamozo, se rieron y le preguntaron si él estaba bien. "Yo estoy bien, estoy sanísimo", respondió el entrenador.

Respecto a si ha tenido que pasar algún periodo de aislamiento, contestó: "Tas loco vos, estuvimos en la cama hasta recién descansando". E insistió en que estaba perfectamente: "¿Sabés lo que pasa, Chavito? Yo, la verdad, que me siento bárbaro. Estamos con los muchachos, queremos ganar y esperemos así hacerlo porque después nos toca un hueso duro".

Sobre si el fútbol debería suspenderse, se mostró a favor: "Acá no se puede venir un día a entrenar, otro día no entrenar, que te den si llueve, si no llueve... Me parece que esto se debería cortar, ¿viste? Está bien que nosotros podemos vivir, pero la gente que va a laburar todos los días ¿cómo hace? Ese es el tema".