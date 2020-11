"¿Maradona? Me negué a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador"

Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF, se negó a seguir el minuto de silencio por Diego Maradona en el encuentro amistoso ante el Deportivo de la Coruña.

Dapena se sentó de espaldas a la grada durante el recuerdo al Diego y, posteriormente, explicó los motivos que le llevaron a comportarse así.

"Hace unos días, en el día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador", argumentó en declaracipones recogidas por 'Marca'.

"Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda", completó.

Maradona no demostró los valores que, para ella, debe tener un deportista: "Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares".

"En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte", sentenció Paula.