Marcan el 2-1 a favor, se rompen los focos... y les dan el partido por perdido

De ponerse por delante en el marcador a perder 0-3 sin siquiera poder seguir jugando. Al Politehnica Iasi le salió fatal su duelo ante el Viitorul Constanta en la novena jornada de la Liga Rumana, y todo por un desperfecto del estadio en el que estaba jugando, el Emil Alexandrescu.

Justo en el momento en el que el equipo se adelantó en el marcador con el gol del 2-1, los focos se apagaron. No era algo temporal: estaban rotos y no hubo manera de hacer que volvieran a iluminar. El colegiado no tuvo otra opción que dejar el resto del choque sin disputarse.

Las normas del campeonato estiman que, si un enfrentamiento no puede darse porque uno de los dos clubes participantes no tiene su terreno de juego en condiciones, este pierde el partido por 0-3. Así fue cómo el cuadro local pasó de pelear por los tres puntos a quedarse sin ninguno.

Los jugadores no pudieron mostrarse más sorprendidos cuando tuvo lugar el momento del apagón. Nada más ver cómo la bola entraba en la portería de Cojocaru y el césped se oscurecía, corrieron al colegiado para pedirle que diera el tanto por válido y el duelo continuara.