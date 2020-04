Marcelo le contó a Vinicius que casi multan a Modric por su hijo

Saltarse el confinamiento en España puede conllevar una grave multa económica. De ahí que la Policía esté tan atenta a cualquier movimiento. Solo se puede salir a acciones concretas como trabajar, comprar o cuidar de una persona dependiente. El hijo de Modric se saltó las normas y casi multaron a su padre

Marcelo fue quien lo contó en un directo de Instagram que compartió con Vinicius. "Fue que estaba jugando al pádel y la bola cayó fuera de la casa. Un hijo suyo fue a recoger la bola, pasó un coche de policía y le dijo: '¡Llama a tu padre, que le vamos a multar!", relató el lateral.

Acto seguido, el delantero se desternilló debido a lo ridículo de la situación. El croata tuvo la mala suerte de que su pequeño salió de casa, solo durante unos segundos, justo cuando pasaba una patrulla. Al final, el jugador se salvó de tener que pagar.

En la larga charla que tuvieron los brasileños, Vinicius también habló de sus orígenes. Se centró en el contraste para con el fútbol de su país: "En el Madrid, es todo muy diferente a Brasil. Aquí, el club te lo pone todo para que solo te preocupes de jugar".

De paso, le agradeció al defensa sus consejos en el campo: "Estoy muy agradecido contigo. En el campo, me hablas mucho para corregirme la posición o mi ataque. Estoy evolucionando mucho, y es lo que quiero siempre". Marcelo le respondió: "Te admiro mucho. Eres una persona paciente, trabajas duro y escuchas los consejos de los demás".

"Somos un club especial. Me encanta ayudarte a ti (Vinicius), a Rodrygo, a Militao, a Brahim... ¡Vosotros sois nuestro futuro!", añadió. Y, ya que estaba, Vinicius le recordó una apuesta: "Me debes una hamburguesa. Me lo prometiste si marcaba en el 'Clásico".