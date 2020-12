Marcos Mauro, orgulloso de formar parte de este Cádiz

El futbolista del Cádiz Marcos Mauro concedió una entrevista en los canales oficiales del club en la que analizó el inicio de temporada del equipo: "Estoy viendo al equipo bien. Se adaptó bien a la categoría, se está acoplando".

"No he visto mucho cambio en la dimensión, el cambio competitivo sí lo hay porque hay equipos que dominan mucha parte de los partidos, pero es por el tema del público. No podemos notar el ir a estadios grandes con grandes aficiones y que la nuestra pueda venir. En la calidad y lo físico se nota", agregó.

Sobre su evolución en la entidad de la Tacita de Plata, reconoció: "He ido creciendo con el club, llegué la segunda temporada en Segunda y el club ha ido cambiando desde dentro y desde fuera. Siempre ha ido creciendo".

"Instalaciones, club, equipo... año tras años he ido viendo la evolución y estoy orgulloso de haber pertenecido a esto. También estoy muy orgulloso de haber sido parte de lo logrado la temporada pasada, el momento del ascenso fue increíble", añadió.

Se refirió al entrenador del primer equipo, Álvaro Cervera: "Al hablar de Álvaro no tengo vergüenza en decir que para mí es como un padre en el club, tiene mucha culpa de que hoy siga aquí. Es una persona muy sincera, de pocas palabras, pero cuando habla sabe bien decirte lo que quiere decirte. Sabe ser claro. Agradezco que sea tan sincero con los jugadores, con el equipo. Sabe decir lo que tienes que escuchar en ese momento".

"Tiene que ser un camino largo, un camino duro, va a ser por momentos. Hemos empezado de buena manera, igual la gente no se lo espera, pero nosotros sí. Uno tiene siempre en su mente el tener resultados positivos. El club, la afición, la ciudad... todos se merecen tener un final bonito de temporada", manifestó sobre el camino hacia la permanencia.