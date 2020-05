Marcos Senna explicó la introversión de Riquelme

Un genio sin apenas relaciones fuera del campo. Ese era Juan Román Riquelme en el Villarreal, tal y como explicó Marcos Senna en 'Secta Deportiva'. Ambos coincidieron en el equipo amarillo.

"A nivel futbolístico, de Román tengo poco que hablar. El mundo lo conoció, un gran jugador. Mis compañeros y yo aprendimos mucho con él, con las cosas que hacía", dijo el campeón de Europa con España en 2008.

Pero fuera del campo era otra cosa. "En el vestuario era más complicado detectar quién era. Muy cerrado, estaba con los suyos. Si entrenábamos a las diez, él llegaba diez minutos antes, se cambiaba, entrenaba, acababa y se iba a la casa", añadió.

Uno de los factores por los que Riquelme no duró más fue por su relación con Pellegrini. "Román quería llegar más tarde a una pretemporada. Hubo una discrepancia entre él y el club. Todo empezó ahí. Volvió en la fecha que tenía que volver, pero no era el mismo. El ambiente estaba cargado. Perdió puntos con esa salida, pero no deja de ser un jugador que está en la historia y la gente se acordará siempre. Le guardan cariño. Para mí, se tendría que haber quedado más tiempo", confesó Marcos Senna.

Explicó el hispanobrasileño la importancia de Pellegrini en ese Villarreal. "Tuvo una función clave. Antes de su llegada se peleaba por no descender. Después, para pelear títulos, jugar la Champions y conseguir un subcampeonato de Liga", aseveró.

Por último, Senna habló del papel de Marcelo Gallardo. "Tarde o temprano estára por aquí, en Europa, en un gran club. Salvo que él no quiera y prefiera seguir en su país. Es un gran entrenador, tenemos la curiosidad de verlo en Europa", terminó.