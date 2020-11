Marcus Forss, el 'gamechanger' que apunta a la Eurocopa

Jill Ellis dijo una vez que "los suplentes no son suplentes; son ‘gamechangers". Traducido al español, vendrían a ser los jugadores o jugadoras capaces de darle la vuelta a un partido, también conocidos como revulsivos. Si hay un solo futbolista en Europa que se amolde al concepto descrito por la exseleccionadora de Estados Unidos, ése es Marcus Forss.

Tras una temporada cedido en el AFC Wimbledon, donde anotó 11 goles y repartió 1 asistencia en League One (Tercera División inglesa), el finlandés se ha convertido en una pieza fundamental del Brentford FC, finalista el curso pasado de los ‘playoffs’ de ascenso a la Premier League. Tanto es así que ya ha jugado sus primeros tres partidos como internacional absoluto.

No pudo tener un estreno mejor el delantero de 21 años a las órdenes de Markku Kanerva, abriendo la lata en la victoria de Finlandia en su amistoso ante Francia (0-2), ayudando a conseguir el primer triunfo finés sobre una vigente campeona del mundo en su historia. Por si fuera poco, disputó los 90 minutos del partido; algo a lo que no está acostumbrado este curso.

De los 13 encuentros que ha jugado esta temporada con el Brentford, sólo en tres ha partido como titular, sumando escasos 439 minutos. Habitualmente, Thomas Franck le da entrada transcurrida la primera hora de partido. Esto no le impidió, por ejemplo, anotar un doblete ante el Stoke City o 'mojar' frente al Luton Town sólo un minuto después de saltar al césped.

En el poco tiempo de juego que ha disfrutado, Forss se las ha apañado para firmar un total de 6 goles; 4 de ellos saliendo desde el banquillo, lo que le convierte en el mejor revulsivo del Championship inglés y en un recurso imprescindible para su entrenador. Cada 90 minutos de juego, promedia 1,12 goles y 1,76 disparos. ¡Su efectividad de cara a puerta es del 63,64%!

Sus registros le colocan como uno de los mejor situados para disputarle el puesto a Teemo Pukki en la próxima Eurocopa. O, como mínimo, a tomarle el relevo al delantero del líder de su liga, el Norwich City, cuando le flaqueen las piernas ante Bélgica, Dinamarca o Rusia en el Grupo B del torneo. Pero, sin duda alguna, es el claro favorito a ocupar su lugar cuando cuelgue las botas.

Al contrario que Pukki, Marcus Forss está perfectamente adaptado al estilo de juego y las exigencias de una categoría tan dura como el Championship. No en vano, lleva desde los 13 años en Inglaterra, cuando pasó a engrosar las categorías inferiores del West Bromwich Albion. No fue hasta los 28 años cuando el ex de Sevilla, Helsinki, Celtic o Brondby explotó, liderando a los 'canaries' a la Premier League en 2019 con 30 goles.

Aquel curso, siendo titular indiscutible para Daniel Farke, Teemo Pukki promediaba un gol cada 128 minutos de juego. Forss, aún incapaz de disputarle el puesto a Ivan Toney (10 goles y 1 asistencia), va a un ritmo de un tanto cada 73 minutos sobre el césped. La muestra todavía es pequeña, pero su juventud y su tremenda facilidad para definir prometen muchas alegrías a los 'bees' y a una Finlandia que empieza a asomar las orejas en el continente.