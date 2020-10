María Pry evita comparar el fútbol masculino con el femenino

La entrenadora del Levante, María Pry, ofreció unas palabras al diario 'AS' en las que hizo un repaso al actual momento del fútbol femenino español en una temporada que está marcada por la pandemia de coronavirus.

"Nosotros intentamos mantener la máxima seguridad, pero al final en el fútbol no se pueden evitar los contactos en el campo. Al final tienes el run, run en un entrenamiento o partido, al igual que lo puedes tener en tu día a día cuando vas al supermercado o das un paseo. Hay que darle más normalidad y tranquilidad a esta situación que vivimos en el fútbol", declaró.

Y añadió: "Pero no lo podemos tomar de excusa para no seguir trabajando o mejorando. Está claro que ha afectado mucho, pero no es una excusa para no seguir creciendo. Pese a las circunstancias, otras Ligas de fútbol femenino han seguido creciendo sin afectarles la COVID-19. Y, esa es la línea que nos deberíamos haber marcado aquí".

"Teníamos que habernos focalizado en las cosas que faltan por desarrollar en la categoría para hacerla más fuerte en medio de esta crisis. Es el momento de que nos replanteamos cuál es la situación actual de nuestro fútbol y de todos los clubes femeninos y marcarnos una línea de trabajo. Pero, no utilizar la COVID-19 como una excusa para mirar para otro lado y no dar un paso más en el crecimiento de esta categoría", sentenció sobre el tema.

Además, se refirió a la ausencia de televisión en la mayoría de partidos femeninos este curso: "Es una gran pena que no se puedan ver los partidos. En la pasada jornada se vieron cuatro de ocho partidos, dejándote un sabor raro. Lo ideal sería que se fomente el fútbol femenino en abierto para que lo vea el máximo de personas posible. Es el momento de ver si este es el camino".

También quiso dejar claro María Pry que considera un error comparar el fútbol femenino con el masculino: "Para mí es un error muy grande y nos va a limitar mucho. No tenemos que compararnos ni beneficiarnos de lo que ocurre en el fútbol masculino. Tenemos que marcarnos nuestro propio camino para lo bueno y para lo malo".