"Mario Balotelli es un riesgo que no nos podemos permitir"

Mario Balotelli sigue buscando un nuevo hogar. El futbolista ha dejado el Brescia tras un año muy amargo una vez más y todavía no ha encontrado un nuevo lugar al que llegar su fútbol.

A sus 30 años se ha rumoreado mucho con el fútbol turco y, de acuerdo con 'Fanatik', el Besiktas había llegado a un acuerdo con el jugador y solo faltaba un acuerdo con Raiola, su agente.

Pero la puerta se ha cerrado de golpe en las narices del italiano. Sergen Yalcin, entrenador del equipo turco, ha descartado sin ningun tipo de miramientos el fichaje del italiano.

"No he dado mi consentimiento al fichaje de Mario Balotelli, hay demasiados interrogantes en torno a él y su coste es muy elevado. Es un riesgo que no nos podemos permitir", informó en rueda de prensa.