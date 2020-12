Mario Barco, 'fichaje' de lujo para José Alberto

Nuevo 'fichaje' del Mirandés, y de lo más casero: Mario Barco. El jugador superó al fin su lesión en el hombro, que le mantuvo apartado de los terrenos de juego a lo largo de unos tres meses, reapareció contra el Albacete y fue el protagonista en las ruedas de prensa posteriores al duelo.

"El cuerpo técnico puso mucho empeño en que estuviese. El míster me dijo que tenía que quitarme el miedo. Jugué diez minutos y es la mejor manera de coger la forma. Hemos cubierto los plazos con mucha antelación. Todo lo que venga ahora es un regalo porque no me lo esperaba", aseguró.

"Yo tengo que transmitir coraje y hambre. Creo que el equipo tiene unas condiciones brutales para sacar más rendimiento aún. Que estemos cuatro delanteros nos hará apretar a todos. En mi caso, cogeré la forma mucho antes y el resto dará un plus más de rendimiento", añadió.

Sobre el nivel del equipo, analizó: "Veo al equipo muy bien hecho, aunque sí es verdad que, en algunos partidos, ha faltado gol. Estamos trabajando mucho las finalizaciones y está claro que debemos mejorar. En defensa, no nos hacen apenas ocasiones y creo que los delanteros estamos muy tranquilos en ese sentido".