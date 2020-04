Mario Martínez, de 35 años, ha tenido una carrera muy amplia y variada. Nacido en Soria, empezó en el Numancia. Las Palmas, Zamora, Real Unión, Olympiakos Nicosia, FK Baku, Tarazona, Jaguares, Blooming, Boavista... Ahora juega en el Kissamikos, de la Segunda Griega. Multitud de equipos y países.

En 'Marca', Mario Martínez recuerda aquel gol al Barcelona que le dio tres puntos inolvidables al Numancia. "Algo histórico y lo va a seguir siendo. Cuando se hable de la historia del Numancia, como estamos haciendo ahora, pues saldrá ese gol. Como soriano, numantino y profesional de este deporte me siento súper orgulloso. Y a día de hoy lo valoro muchísimo más la hazaña que hicimos que quizá en su momento. No porque estuviera en una nube, pero convives con todos los jugadores de LaLiga, sigues en el día a día, y no le das más importancia de los tres puntos. Cada vez que llegaba a un equipo era la carta de presentación, así se me conocía. El jugador que le marcó al Barça", recordó.

El jugador reconoce que ha visto muchas veces ese gol. "Imagínate. En cada presentación lo ponían... Además, cada vez que es el aniversario te lo manda algún amigo, o un día como hoy... Ahora veré el partido en 'GOL'. Tres o cuatro veces al año siempre lo vuelvo a ver", afirmó Mario.

Sobre su mejor recuerdo entonces, tiene claro con qué se queda. "El final del partido, ver todo el estadio contento, entrar en el vestuario y la felicidad de compañeros, míster [Kresic], presidente, la junta... Mirarnos a la cara y decir 'jod*r, la que hemos liado'. Tres puntos y contra qué equipo... No se me puede borrar de la cabeza. Después de toda una pretemporada, que se hacía interminable, y empezar así, con toda la ciudad orgullosa", recordó en 'Marca'.

El Barcelona acabó ganando Liga, Copa y Champions, pero el privilegio de tumbar a todo un gigante siempre acompañará a Mario Martínez.