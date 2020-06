Martín Acevedo, el primero en cargar con la losa de ser el 'nuevo Messi'

Hace poco hablamos de tantos y tantos 'nuevos Messi' que han ido surgiendo (y justo ahora se habla de que el Arsenal quiere al 'Messi iraní'), es justo recordar al futbolista con el que empezó todo.

El diario 'Mundo Deportivo' ha sacado a Martín Acevedo del anonimato al que volvió tras su infructuoso periplo en Europa. Hoy en día pocos le recuerdan, pero con apenas 13 años, en 2007 fichó por el Atlético de Madrid, y Argentina enloqueció.

Jugaba en Boca, y su fichaje por el club 'colchonero' se vivió como un acontecimiento único. Su debut con el infantil rojiblanco atrajo a más gente a Majadahonda que muchos partidos del filial.

Messi por aquel entonces ya estaba asentado en el Barcelona, y fue inevitable que le colgaran el sambenito a él el primero. "Soy uno de los miles de jugadores a los que les perjudicó 'la sombra Messi", recordó Martín, para el citado medio.

"Nadie quedó bien parado en esa comparación. Mira Bojan, la carrera que hizo. Lleva diez años arriba, pero dicen que no fue como Messi. O Gio Dos Santos. O muchos otros que son cracks", añadió.

Estuvo tres años en el Atlético de Madrid, y su agente le transmitió el interés de otros clubes: Oporto, Chelsea... Su renovación con el Atleti se estancó y el Real Madrid apareció de la nada para 'levantarle' a su vecino a su gran promesa.

"Yo, por mí, hubiese seguido en el Atleti, es el club más lindo en el que he estado", dijo. Y entonces todo se torció. Como si por cambiar el Atleti por el Madrid alguien le hubiera echado un mal de ojo.

Empezó en el club blanco su calvario de lesiones, el cual no el abandonaría hasta hace poco. "El primer año la rompí, pero luego llegaron los problemas que me han acompañado en toda mi carrera", explicó.

"Me recuperaba, y otro desgarro. En el segundo año en el Madrid comienza mi mala suerte. Era algo que escapaba de mi voluntad. No podía ni intentarlo. Prefiero la tristeza a la impotencia de fracasar sin haberlo intentado, que es lo que me pasaba", continuó.

Dejó el Madrid y se fue al Real Zaragoza, donde coincidió con un par de ex rojiblancos como Juan Eduardo Esnáider y Javier Aguirre. "Firmé con 17 años, pero no podía jugar hasta que cumpliese los 18. Me enfadé mucho, porque yo no lo sabía antes de firmar", recordó.

"Cinco meses parado por papeles. Y cuando debuto, me fracturo la clavícula", dijo, mostrando un nuevo ejemplo de que la mala suerte se aferró a su carrera sin ánimo de dejarle escapar.

En el Zaragoza acabó su aventura europea. No logró alcanzar el primer equipo y se volvió a Argentina. Hizo el camino a la inversa. Fichó por Racing, pero sus problemas continuaron.

"Era el último día del mercado. Racing no podía pagar derechos de formación a clubes españoles. Imagina, el mundo al revés. El Atleti no puso ningún problema. Tampoco el Zaragoza", relató.

"Pero en el Madrid había entrado un nuevo directivo y me dijo que iban a mirarlo. Que lo hacían así ahora. ¡Quedaban 24 horas para que cerrase el mercado! Y estuve seis meses sin jugar", añadió, resignado, Martín.

Y cuando pudo jugar, otra vez la fatalidad. "Me rompí el cruzado a los 45 minutos contra Rosario Central. Así estuve dos años. Ya toqué medio fondo. Me cambió el chip", explicó.

"Tenía mal la pierna, y me dio por estudiar Derecho. Luego jugué en Paraguay, Estados Unidos.. Y seguiré jugando mientras me den las piernas", continuó.

En la citada charla con 'Mundo Deportivo', Martín Acevedo demostró guardar un grato cariño al Atlético de Madrid, e incluso dijo recordar una charla que tuvo con uno de sus compañeros en la cantera rojiblanca, Saúl.

"Saúl estaba conmigo en la residencia, y le dije que me iba porque me iban a dar mucha plata. Pues él me dijo que ya me daría cuenta de que el dinero no lo era todo, que tenía que estar donde estuviese a gusto", rememoró Martín.

Ahora milita en el modesto Deportivo Malvinas, del Torneo Federal B de Argentina. Tiene 26 años, los dos o tres últimos libres de lesiones de gravedad, esperando que la vida le de una segunda oportunidad.