Más allá de Lautaro: el otro 'crack' del Inter que el Barça quiere llevarse

Las relaciones entre Barcelona e Inter de Milán se han movido en los últimos meses por Lautaro Martínez. Es de sobras conocido que los 'azulgranas' quieren que el argentino sustituya a Luis Suárez, pero no es el único 'neroazzurro' que gusta y mucho en el Camp Nou.

Este lunes, el 'Correo dello Sport' publica que el Barça también se habría fijado en Nicolò Barella, centrocampista de 23 años que llegó hace apenas un año al Inter procedente del Cagliari.

Barella irrumpió en la élite italiana con tan solo 18 años en el conjunto sardo, donde disputó 112 partidos. Esto hizo que el Inter pagara 12 millones por su cesión y se quedara con él a cambio de 25 millones de euros.

A los azulgranas les ha impresionado el rendimiento de Barella también en el Inter, en el que esta campaña ha jugado 39 partidos en los que metió cuatro tantos y dio siete asistencias. La dirección deportiva entiende que sería un buen refuerzo para el centro del campo, que este mercado debe sufrir una importante remodelación.

Sucede que, como explica 'Sport', el Barça tiene congelada cualquier negociación con el Inter mientras no rebaje su masa salarial. Una vez lo consiga, sí se plantearía poner el nombre de Barella encima de la mesa junto al de Lautaro Martínez.

Otra cuestión será la dureza de la operación. En 'can Barça' sí cuentan con que podrían meter a alguno de los activos con los que no cuentan para abaratar costes, pero la operación, de llevarse a cabo, no será ni mucho menos sencilla.