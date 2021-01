Más problemas para el Valencia: Soler, duda ante Osasuna

Carlos Soler es la piedra angular del Valencia. Ha participado en 16 encuentros en la presente temporada y ha contrbuido a la parcela ofensiva del equipo con siete goles y cinco asistencias.

Su aportación en el conjunto 'che' es trascendental para sus aspiraciones y, por ello, el simple hecho de pensar en que el centrocampista pueda lesionarse provoca que tiemblen los cimientos de Mestalla.

Como apunta el diario 'AS', el prometedor jugador de 24 años se torció el tobillo en la sesión de este lunes y no se ejercitó con sus compañeros este martes. Aunque no parece que su lesión pueda ser algo grave, el futbolista podría perderse el próximo encuentro del equipo.

Los 'che' se enfrentan este jueves a Osasuna en la decimonovena jornada de LaLiga Santander, por lo que, a solo dos días del partido, parece bastante probable que Carlos Soler deba quedarse en casa o en las gradas de Mestalla.