Más voces contrarias al fin de la Eredivisie: "No es justo"

Después de que se desatara la indignación en el Utrecht por la decisión de la Federación Holandesa de suspender la Eredivisie sin campeón, ascensos ni descensos, Espinosa, del Twente, se sumó a las protestas. Lo hizo en una entrevista con el diario 'Marca'.

"Esta decisión no me parece justa porque soy de los que piensa que los méritos o deméritos se tienen que conseguir en el césped. Debe primar lo deportivo, y te lo dice un jugador cuyo equipo estaba pasando apuros", afirmó el futbolista.

"Fuera cual fuera la decisión, siempre habría tenido perjudicados. Es una medida que no es fácil porque hay que ser responsables y cuidar de la salud de todos, pero yo estaba como loco por jugar", añadió. Si hubiera sido posible, le hubiera gustado continuar.

"El problema estaba en que había una recomendación de empezar a entrenar de manera individual el 15 de mayo y de toda la plantilla de forma conjunta a partir del 29, con la fecha fijada para que volviera la Eredivisie el 19 de junio. Eso daba esperanzas de jugar y de acabar antes del verano, aunque fuera a puerta cerrada. Pero, con la medida del gobierno, ya se daba la temporada por terminada", añadió.

"El coronavirus está trastocando todo y cuidar la salud de todos es lo principal, pero es un palo duro para el club y para nuestra afición. Nosotros dejamos de jugar en un estadio con 30.000 personas cada fin de semana. La televisión va a pagar la totalidad del contrato, aunque no se vaya a jugar, que es algo muy importante para todos. Pero, a nivel de patrocinadores, es complicado también porque no estamos desarrollando nuestra normal actividad", sentenció.

Otro jugador español en el fútbol holandés, Roger Riera, se mostró contrario a la Federación en declaraciones a 'AS': "La decisión de la Federación no me parece lógica. En Países Bajos, el virus está más controlado que en otros países como España. Creo que existía la posibilidad de terminar la temporada".

"Pero la decisión del Gobierno cambió todos nuestros planes. Entendemos que no se puede contentar a todo el mundo, pero consideramos que la decisión nos perjudica. Cambuur y Graafschap tenían el ascenso hecho, pero el 30% de temporada restante ha priorizado sobre el 70% disputado", añadió el futbolista del NAC Breda.