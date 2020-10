Masip habló sobre su caso: "Durante una semana estás bastante hecho polvo"

Masip está siendo uno de los protagonistas en la actualidad del día a día del Valladolid. El guardameta dio positivo en coronavirus recientemente, pero ya está completamente recuperado.

"Me ha tocado pasar el COVID-19 y por suerte no ha sido nada grave. Ha sido como pasar una gripe fuerte para mí y para mi mujer. Mi hijo pequeño por suerte ha sido asintomático", explicó el ex del Barcelona en 'Cadena SER'.

Por otro lado, el portero del conjunto pucelano sospechó que era "una fuerte gripe". "En mi caso he tenido los síntomas de una fuerte gripe, durante una semana estás bastante hecho polvo, con dolor de cabeza, con fatiga muscular como la de la gripe... fiebre dos días, con el malestar que genera estar así y eso es lo más incómodo", añadió.

Lucas Freita, convocado por la Sub 20 de Brasil

El Valladolid ha recibido una llamada de la Selección Brasileña Sub 20. El técnico André Jardine convocó a Lucas Freita, jugador del Promesas de Javi Baraja, para la preparación del campeonato sudamericano. El central se enfrentará al Sub 23 de Corinthians y a Ituano.