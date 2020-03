Rey del 'freestyle', amigo de Neymar, capricho de un jeque... y declive con 21 años

Mastour apenas tiene 21 años, pero lleva tiempo siendo famoso. Pronto se hizo famoso en redes sociales y Youtube por sus vídeos haciendo 'freestyle'. Habilidad con el balón le sobra. Carece de todo lo demás para ser el gran jugador que se esperaba de él.

Sus virguerías con el balón no convencieron a un Milan que enlaza una reconstrucción con otra y aun así ha prescindido de sus servicios. Ni su juventud le ayudaron a ganarse un hueco en el equipo 'rossonero'. Lo dejó claro Gattuso. "He llegado incluso a amenazarle porque era más famoso por sus vídeos que por jugar, ya no hace eso porque le dije que le haría saltar los dientes...", dijo el entrenador, ex del Milan, ahora en el Nápoles. Ni el 'consejo' de Mastour surtió efecto. Adiós a San Siro. El mediapunta extinguió su contrato con el Milan en 2018.

Antes, cesiones al Málaga en España y al PEC Zwolle holandés. En ninguno de estos sitios triunfó. El jeque Al-Thani decidió que había que traerlo tras escuchar cantos de sirena de algún buscavidas y Mastour cambió Lombardía por la Costa del Sol. Lo de 'jugar' en Málaga es un decir: apenas disputó cinco minutos oficiales. Tampoco tuvo continuidad en Holanda, apenas 180 minutos oficiales con el primer equipo del PEC Zwolle holandés.

Desde muy joven Mastour fue señalado como futura estrella. Con 15 años ya protagonizaba anuncios de Nike y Red Bull gracias a sus habilidades como 'freestyler'. Compartiendo focos se hizo colega de Neymar. Tras cerrar ciclo con el Milan, probó suerte en Grecia, en el Lamia, en donde apenas disputó 190 minutos en seis partidos. En octubre firmó por la Reggina. No le va mejor en la tercera categoría del fútbol italiano: ha jugado ocho minutos.

Demasiado 'fantasista' para un deporte que en la élite exige mucho más que hacer trucos con el balón. Su modo de vida propio de una estrella tampoco le favorecen. En su última fotos en perfiles sociales aparece normalmente presumiendo de coches, casas y compras. Ahora ha vuelto a viralizarse por su habilitad con el rollo de papel higiénico, el #10toqueschallenge'. De fútbol de verdad, muy poco rastro.