Mateu, persona 'non grata' en Dortmund: "No fue penalti, en absoluto, se ha pasado"

Mateu Lahoz fue el encargado de impartir justicia en el cara a cara de la quinta jornada de Champions disputado entre el Borussia Dortmund y la Lazio, un encuentro que finalizó empatado 1-1.

Pero el partido no estuvo falto de polémica. En el minuto 67, el colegiado español pitó penalti a favor de los italianos y, desde los once metros, a Ciro Immobile no le tembló el pulso.

Un penalti muy dudoso que hizo enfadar a los alemanes, tal y como el propio entrenador Lucien Favre declaró ante los medios de comunicación tras el encuentro.

"No fue penalti, en absoluto. Es increíble que esto pase hoy en día. Es teatro. Se tira a la piscina. Exagera y nadie interviene. El resultado, al final, es de 1-1, pero no refleja la realidad. Nadie dice nada, nadie abre la boca sobre el penalti", comentó Favren.

Además, el director deportivo del conjunto alemán, Michael Zorc, apoyó las palabras de su entrenador en 'Sky': "Si este tipo de decisiones no se corrigen, no necesitamos el VAR. Llega un momento en el que es demasiado. Nos jugábamos el liderato. Se ha pasado. El VAR tiene que intervenir. De no hacerlo en lo que es un decisión errónea tan evidente, no sé para qué está todo esto. Es absurdo".