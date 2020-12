Mbappé, camino del año sin marcar en Champions

El Paris Saint-Germain salvó una bola importante contra el Manchester United, porque se le habría puesto la clasificación casi en chino de no ganar en Old Trafford. Pero ahora está obligado a no fallar contra el Istanbul Basaksehir.

Clave en la victoria fue el nivel 'top' mundial de Neymar, que firmó un doblete, y también el de un Kylian Mbappé que dejó buenas acciones. Gran parte del 1-3 definitivo fue suyo al contemporizar para la llegada de Rafinha antes de que asistiera a su compatriota.

Pero aun así, Mbappé volvió a quedarse sin marcar. Y el asunto está lejos de ser anecdótico, porque el francés encadena ya una racha de 12 partidos sin ver puerta en Champions League, demasiado para un jugador de su talla.

Los parisinos le echaron especialmente de menos en la fase final de la pasada Champions en Lisboa. Para ver por última vez un gol del Mbappé en esta competición hay que irse a aquella fase de grupos, en un 5-0 al Galatasaray el 11 de diciembre de 2019.

El PSG se juega el pase a octavos el próximo miércoles 10 y necesitan su aportación como agua de mayo. Si vuelve a pinchar, Mbappé sumará un año completo sin haber hecho un gol en la mayor competición continental de clubes.