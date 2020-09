Mbappé pide fichajes: "Hay que comprar a varios jugadores"

Mbappé cree que el PSG tiene que tener fe en ganar la Champions. Rompieron un bloqueo mental llegando a la final ante el Bayern y, aunque su eliminación a la orilla de la gloria fue un golpe muy duro, Se ve ganándola el año que viene. Peor, por supuesto, eso pasa por hacer fichajes. Lo analizó en 'Teléfoot'.

"Muchos equipos han perdido una final de la Champions y la han ganado al año siguiente. Hay que hacer un buen mercado de fichajes, hay que comprar a varios jugadores, espero que tengamos buenas incorporaciones. Por supuesto que soy optimista para ganar la Champions League", afirmó.

Respecto a cómo se sintieron justo tras caer, afirmó: "Hay que digerirlo. Es triste, complicado, pero es parte de nuestra vida. Fue una decepción increíble para mí. El PSG creció a través de esta final como club. Antes de la final, teníamos un bloqueo mental en los cuartos de final de la Champions League".

Él tuvo que jugar prácticamente infiltrado alguno de los duelos por problemas físicos: "Mi tobillo me hizo sentir mal y el dolor se alargó durante varias semanas. Quería jugar la Champions a cualquier precio, el personal médico me ayudó y me cuidó bastante".