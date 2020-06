Mbappé recordó con dolor las salidas de Diarra y Buffon del PSG

En unas declaraciones concedidas a 'L'Équipe', el jugador del París Saint-Germain Kylian Mbappé quiso hablar sobre las salidas de Lassana Diarra y Gianluigi Buffon del club.

El joven delantero francés reconoció que fueron las salidas del Parque de Los Príncipes que más le han dolido, pese a que tan solo coincidió con ellos cuatro meses, tiempo suficiente como para forjar una gran amistad.

"Era como un tío para mí, un hermano mayor con el que podías contar. A menudo me contaba sobre su carrera, sus clubes. Los errores que cometió errores y me daba consejos. Me ayudó en momentos complicados. Estuvo en el nivel más alto, sabe de lo que está hablando. Emigró muy temprano y solo", comentó Mbappé sobre Diarra.

Además, también tuvo palabras para el veterano guardameta: "Siempre me gustó escuchar a los jugadores mayores. Buffon también fue muy importante. Me afectó verlos irse. Con los dos tengo contacto todavía".