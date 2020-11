"Me arrepiento de haber salido del Madrid, debí ser más profesional"

Cicinho ofreció unas declaraciones en los micrófonos del programa 'A Diario', de 'Radio MARCA', donde recordó su etapa como jugador del Real Madrid, donde aprendió de los mismísimos Zidane y Sergio Ramos.

"Mis últimos años de carrera fueron mejor de lo que esperaba. Jugué mi mejor fútbol con Roberto Carlos como entrenador en Turquía", comentó el ex jugador brasileño.

Y añadió: "Fui muy feliz cuando jugué en el Real Madrid. Cumplí un sueño. Nunca me preocupé por convertirme en una estrella del Real Madrid, solo jugar al fútbol. Pero tuve problemas y terminé por perder el gusto por jugar".

Además, quiso hablar sobre el ambiente del vestuario 'merengue': "Aprendí mucho de Zidane y Sergio Ramos. Son grandes personas y leyendas del fútbol. Adaptarse al vestuario no era difícil, lo complicado era jugar. Había muchos grandes jugadores. En el vestuario nos reíamos mucho y éramos amigos".

Siguiendo con la plantilla madridista, Cicinho pidió la renovación del capitán sevillano: "Sergio Ramos debería seguir en el Real Madrid, se ha convertido en patrimonio de este equipo y es un jugador increíble. Hay que renovarle".

"Me arrepiento de haber salido del Real Madrid. Tendría que haber sido más profesional y poner más en la cancha. Mi consejo para Vinicius es que trabaje mucho. Está en el mejor equipo del mundo", reconoció el 'brasileiro'.

Finalmente, se refirió a la visita del Madrid a La Cerámica, en la décima jornada de Liga: "Siempre veo los partidos del Real Madrid y soy fan. El de Villarreal no me lo pierdo. Me atrevo con un ¡Hala Madrid!".