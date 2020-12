"Me comunicaron el despido a la vez que me enteraba por la prensa"

Fabrice Ondoa, antiguo jugador del FC Barcelona, ha sido protagonista recientemente al ser despedido del KV Oostende por haber organizado una fiesta clandestina en su domicilio.

La noticia, de manera lógica, no ha sido muy bien recibida por el futbolista, que este miércoles 16 de diciembre quiso mostrar su sorpresa al haberse enterado de su despido por la prensa.

"Acabo de enterarme de las noticias esta tarde de miércoles por correo al mismo tiempo que la prensa. Debo admitir que estoy sorprendido, porque los jefes ni siquiera se molestaron en invitarme a explicar los hechos en mi contra", comentó en Instagram.

"Toman una decisión tan seria sin siquiera molestarse en escucharme. Acabo de recibir una carta de su abogado. Esto es indignante. Si se hubieran molestado en invitarme a explicarme, habrían entendido que yo no tengo la culpa. No organicé nada, y ciertamente no fue una 'fiesta de cuarentena'. Los términos son importantes en la vida...", sentenció.