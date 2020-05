"Me fui al Betis porque apuesta por los jóvenes, en el Madrid lo veía difícil"

Su presencia en los entrenos ha sorprendido a todos, incluso a él. Mizzian fue llamado a última hora para reemplazar a Raúl, baja por una apendicectomía, y ya sueña con poder debutar con el primer equipo.

El joven melillense es la gran novedad de los últimos entrenamientos del Betis. "No me esperaba esta llamada, estaba a punto de irme a mi casa", dijo, en una entrevista concedida a la radio del club.

"Me hicieron las pruebas y ya comencé a entrenarme con el equipo. Pese a entrenar en casa, el césped y el tacto del balón se notan. No he llegado mal del todo y me incorporé al mismo ritmo de mis compañeros. Me costó el primer día", continuó diciendo Mizzian.

Su sueño ahora es poder debutar en Liga con el primer equipo. "Si a mí me da la opción de jugar, yo la aprovecharé. Yo, mientras, trabajo con paciencia", explicó.

"A mí me gustaría debutar, creo que con el filial ascenderemos tras el 'play off', no tengo ninguna duda", añadió, consultado por el objetivo del que aún es su equipo, el Betis Deportivo.

Y demostró tener los pies en la tierra, porque aunque sueñe con jugar en Primera aún tiene camino que recorrer. "Me creo que estoy aquí, pero yo tengo en mi cabeza que soy un jugador del filial todavía", contestó.

"Estaba en una forma espectacular, pero ahora trabajando con el primer equipo llegaré muy bien", dijo, al respecto de una vuelta al Betis B que entiende lógica.

También confesó cómo está siendo el trato de Rubi hacia él. "Me está diciendo que trabaje como siempre y que no esté nervioso", explicó Mizzian.

Fichado este verano para el flilal verdiblanco, Mizzian llegó desde el Madrid. "Del Melilla juvenil me voy al Real Madrid y de ahí al Betis. El Betis es un club que apuesta por los jóvenes, en el Madrid lo veía muy difícil, es mejor ir a un club grande también como el Betis pero que apueste por la cantera", dijo, para finalizar.