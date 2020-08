"Me gustaría mucho que me dirija Guardiola"

Iván Franco es uno de los hombres más importantes de Libertad. Con solo 20 años ya ha comenzado a llamar la atención de clubes de mayor nivel tanto en Sudamérica como al otro lado del Atlántico.

El propio jugador sabe que su tiempo en Libertad está cerca de llegar a su final, pero antes quiere ganar un título con el conjunto guaraní: "Mi objetivo más cercano es salir campeón con Libertad".

El mediocentro, que tiene mucho gol, repasó sus planes de futuro en 'AM970'. "Mi sueño es ir a Europa. Jugar en Inglaterra o España. Quedarme por mucho tiempo y hacer historia", expresó Franco.

Por último, eligió a las órdenes de qué entrenador le gustaría jugar. "Me gustaría que me dirija Pep Guardiola. Me gusta mucho su sistema de juego", analizó el joven de 20 años.