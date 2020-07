Zé Roberto, que pasó por grandes clubes como Real Madrid o Bayern de Múnich, entre otros, repasó lo que significó Boca Juniors durante su carrera y desveló esa espinita que siempre ha tenido clavada con el 'Xeneize' a su paso por 'Líbero', de 'TyC Sports'.

"Me hubiese gustado jugar en Boca porque cuando miro los partidos los hinchas son increíbles. Es un club que es conocido mundialmente, ahí jugaron grandísimos jugadores. Haber jugado ahí hubiese estado fenomenal", aseguró.

Zé Roberto, que colgó las botas con 44 años tras una última campaña en Palmeiras, contó de dónde salió esa inspiración y deseo de jugar para Boca Juniors.

"Desde chico, cuando miraba mucho a Maradona y le tenía a él como ídolo, me gusta mucho Maradona. Si no estaba en la calle, estaba viendo la tele para verle jugar. Soy zurdo y me encantaban las jugadas que hacía. Lo miraba y decía: 'Quiero jugar como Maradona", reconoció.