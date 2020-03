"Me hubiese gustado más jugar en el fútbol actual"

El ex futbolista Alfonso Pérez Muñoz, ganador del oro olímpico en Barcelona 92, analizó con 'EFE' cómo repercute el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al fútbol y desveló que se siente "más identificado" con la forma de jugar actual que con la de su época.

"Yo tenía unas características que por mi forma de jugar me siento más identificado con el fútbol actual que con el de mi época. Se juega mucho más por abajo, más en corto, con más calidad, más toque… Creo que la Selección Española marcó un estilo de juego con jugadores bajitos, con toque y a los que era muy difíciles quitarles el balón; un fútbol actual con el que me siento más identificado, me hubiese gustado más jugar ahora", dijo a 'EFE' este miércoles en el formato ‘#JugamosEnCasa’ que estrenó la Agencia el lunes en sus redes sociales.

Alfonso sabe de sobra lo que supone un torneo de fútbol en unos Juegos. Disputó los primeros en los que hubo el límite Sub 23 para los jugadores y cuenta cómo ve el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Es muy triste y muy lamentable todo lo que está ocurriendo, pero no solo en el fútbol si no en cualquier deporte o ámbito de la vida. Y en cualquier país, porque es algo que nos está afectando a nivel mundial. Espero que se pueda solucionar todo, pero evidentemente todo esto tiene que pasar y volver a la normalidad", aseguró.

Por último, el exfutbolista eligió el delantero español, posición en la que él jugó, que más le gusta en la actualidad: "A nivel de cantera se trabaja muy bien en el fútbol español. A mí me gusta Rodrigo, del Valencia. A mí me han querido comparar con varios jugadores, pero cada uno tenemos nuestro estilo", declaró.