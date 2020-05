"Me hubiese gustado que alguien hubiera dicho que Rakitic se quedaba"

Ivan Rakitic lleva, desde el 2019, en la rampa de salida del Barcelona. El croata ha manifestado en más de una ocasión que quiere continuar, por lo que mandó un mensaje al club.

"Cuando firmamos un contrato es con la idea de cumplirlo. También con la idea de que quiero jugar, pero yo estoy tranquilo. Me hubiese gustado que en alguna ocasión alguien del club hubiese salido a decir que Rakitic se quedaba para acabar con los rumores", aseguró el croata.

Rakitic aseguró que Bartomeu aún no le "ha dicho nada". "Quizás nos está escuchando y el martes me llama", bromeó el centrocampista balcánico en 'El Partidazo de COPE'.

"Sería bonito estar en contacto. Lo tuve con Abidal, pero fue más para hablar sobre la vuelta al trabajo. Conmigo siempre se puede hablar. Estoy contento de volver a entrenar y de vestir otra vez la camiseta del Barça", ahondó.

Rakitic no se salió del guión. "Llevo dos o tres años en la misma situación. Para mí no cambia nada. Tengo muchísimas ganas de prepararnos para la vuelta. Quedan pocos partidos y para eso quiero estar al máximo nivel. Lo demás ya se verá. No tengo información del club, ni del míster, para que lo vea de otra manera", aseguró.

"Yo lo que quiero ahora mismo es pensar en el Barça. Los que me conocen saben el vínculo que tengo con España. Vamos a volver a Sevilla a vivir tarde o temprano, casi seguro. Pero aquí estamos muy bien", aseveró.

El croata le abrió las puertas a Lautaro. "Quiero tener a los mejores en mi equipo y Lautaro está al mejor nivel. Eso lo hemos notado cada vez que jugamos contra el Inter. Si tiene que venir, encantado, pero o no tengo que ver nada en esto", sentenció.