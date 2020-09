"Me parezco a Van Dijk y mis referentes son Ramos y Otamendi"

El defensa Mariano Gómez ha dejado de pertenecer a Unión Santa Fe porque el Atlético, según 'MD', se hizo con el 60% de la totalidad de sus derechos. En la pasada temporada jugó en la UD Ibiza.

Ya con la camiseta del equipo 'colchonero', Mariano Gómez ha comentado lo que sintió al saber del interés del Atlético en unas palabras en 'Sportia'.

"Me chocó cuando me dijeron que me quería el Atlético de Madrid. Fue increíble. Me quedé regulando la información en mi cabeza", afirmó.

El futbolista se mostró muy contento porque su trabajo ha dado frutos: "Tuve facilidad y continuidad en Ibiza y pude demostrar y jugar, así que eso ha traído resultados. Estaba ansioso y con miedo a que el pase se cayera".

En cuanto a cómo se define como jugador, Mariano Gómez recordó al central del Liverpool y reveló cuáles son sus referentes: "Soy físicamente parecido a Van Dijk y tengo como referentes a Ramos y Otamendi".