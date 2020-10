"Me pasé varios meses escuchando muchas tonterías"

El centrocampista del Espanyol David López afirmó este jueves después del entrenamiento en el RCDE Stadium que el equipo "está aquí para no volver a cometer errores y mirar hacia delante" y señaló que en esta temporada el bloque puede "hacer historia y disfrutar mucho".

El futbolista apuntó que la actitud del vestuario es muy positiva respecto al curso pasado. "La mentalidad ya ha cambiado. Antes nos consolábamos diciendo que habíamos empatado o perdido, pero habíamos jugado bien. Ahora esto ha cambiado totalmente y solo tenemos en la cabeza ganar cada partido", reflexionó.

En este sentido, el capitán destacó la influencia del entrenador, Vicente Moreno, en la exigencia del equipo. "No solo queremos ser los que menos encajen, sino también los que más goles marcan, los que más corren y los que más posesión tienen. Buscamos todo esto para tener cerca el objetivo", analizó.

En el plano personal, David López confesó cómo vivió el pasado verano después de que el equipo certificara su descenso: "No fue fácil para mí. Me pasé todos esos meses escuchando muchas tonterías y no era agradable. De todos modos, estoy muy tranquilo. Al final, la verdad cae por su propio peso".

El futbolista rebajó su salario para continuar en la entidad y permitir al club afrontar los fichajes. "El Espanyol sabía desde el primer momento que me quería quedar y que echaría una mano si fuera necesario. En el último día del plazo del mercado, tomamos una decisión para ayudar".