"Me quitaron el menisco y a los diez días estaba jugando... ¡debí parar más de tres meses!"

El fútbol ha avanzado mucho, pero, cuando se dice que los jugadores estaban hechos de otra pasta en los años 80 o 90, se dice con todo el conocimiento.

Jamie Redknapp, hijo de Harry y jugador de moda en los años 90 en el Liverpool, tachó de negligencia la retirada de su menisco cuando era una joven promesa 'red'.

"Decidieron quitarme todo el menisco, algo que nunca tendrían que haber hecho. Aquello fue una negligencia. Tenía 20 años y supuso que estuviese hueso con hueso toda mi vida", rememoró en 'The Athletic'.

Con el paso del tiempo, Redknapp entendió la irresponsabilidad de aquella decisión. "Entrené tan solo diez días después de la operación y jugué algunos minutos contra el Southampton. Cuando eres joven, lo único que quieres es jugar. Con una lesión así, debería haber estado fuera tres o seis meses", continuó.

Redknapp aseguró que ahora no puede correr por aquella decisión: "No sé por qué me lo hicieron, nunca obtuve una respuesta. Ahora no puedo correr por eso".