"Me sentí el rey del mundo en Madrid, discutí con Capello y pasé a comer Nutella del bote"

El programa de Christian Vieri 'Bobo TV' le está sirviendo a su amigo Antonio Cassano para recordar pasajes de su inquietante carrera.

En el último, Antonio Cassano lamentó la forma en que echó su carrera a perder en el Real Madrid. Tras una pelea con Capello, comenzó a engordar a causa de Nutella, que le regalaba todos los meses cinco kilos de productos.

"En Madrid, inmediatamente después de llegar, perdí 12 kilos, luego llegó Cannavaro y los volvi a ganar. Nutella era uno de los patrocinadores y cada mes nos regalaban cinco kilos del producto", recordó.

Claro que nadie le obligaba a comérselos como lo hacía: "Hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Luego, Capello me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me enfadé con él contra el Xerez -¿se refiere al Écija?- y me sacó del equipo".

"En siete meses gané 14 kilos, comía la Nutella directamente desde el bote y todo me daba igual. Daba asco", lamentó el ex jugador italiano.