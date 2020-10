"Me siento más cómodo como mediocentro que como mediapunta"

El Barcelona se enfrentará a la Juventus esta semana en un choque con el que los azulgranas confían en olvidar la derrota del 'Clásico'.

La UEFA habló en sus canales oficiales con Frenkie de Jong, quien volvió a opinar de su posición en el terreno de juego. El ex del Ajax reconoció que se siente más cómodo como mediocentro.

"Creo que está en mi naturaleza como jugador. Quiero recibir el balón rápido y construir la jugada. Pienso que ese es más mi estilo de juego que esperar el balón y recibir más arriba, tocando menos la pelota. Creo que me siento más cómodo en la posición de mediocentro que más arriba, pero también puedo jugar más adelantado. No me importa demasiado, pero si tengo que elegir me gusta más jugar en un doble pivote, por ejemplo, que como mediapunta", explicó.

De Jong trató de explicar en qué ha mejorado como jugador en 'can Barça': "Creo que siempre es difícil saber si aprendí esto o aquello. Creo que te estás desarrollando en general como persona y como jugador de fútbol porque si te entrenas y juegas al nivel que tenemos en el Barcelona y contra los rivales que jugamos, estás mejorando como jugador".

El neerlandés sabe que pronto tendrá que compartir equipo con Miralem Pjanic y alabó al ex de la Juventus. "Creo que es un gran jugador. Se siente muy cómodo con el balón. Pienso que ve el juego muy bien, y su disparo, su pase y su pase en largo son muy buenos. Así que creo que es un jugador de calidad que nos va a dar mucho. Estoy realmente contento de que se haya unido a nosotros", analizó.

El ex del Ajax, que aseguró que Messi es "el mejor jugador del mundo", pidió que Leo esté siempre en su mejor posición: "Cuando tienes a Messi en tu equipo, tienes al mejor jugador del mundo en tu equipo. Así que tienes que intentar tenerle en las mejores posiciones para que marque la diferencia, y creo que necesitamos adaptarnos a él. Cuando recibe el balón en una posición en la que puede marcar la diferencia, la marca siempre".

Frenkie agradeció poder trabajar con Koeman y reconoció que tiene una gran comunicación con el ex seleccionador y ahora entrenador del Barcelona. "Me dice estrictamente lo que me exige en esta posición, y creo que todo está muy claro. Cuando habla, le escuchas porque tiene esta autoridad, este poder, y, por supuesto, tiene muchos conocimientos sobre fútbol porque creo que entiende el fútbol y fue un gran jugador antes. Así que, si intenta enseñarte algo, estás escuchando", aclaró de un entrenador que, hace un año, le ayudó a llegar a Barcelona.