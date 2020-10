"Me sorprende que no se considere a Duván como uno de los mejores"

El Atalanta se ha ganado el cariño del mundo del fútbol por su estilo ofensivo. Buena parte de ese potencial de ataque lo protagoniza Duván Zapata. De la situación del colombiano habló Néstor Villarreal, representante del futbolista, en su charla con 'Calciomercato'.

"En las anteriores dos temporadas marcó casi 50 goles en 80 partidos. Es otra cosa la que me sorprende, que no se le considere todavía como uno de los mejores delanteros de Europa", deslizó.

"He visto invertir a equipos muchísimo dinero en jugadores con rendimiento que no es mejor al de Duván, que siempre trabaja para el equipo. Desde que juega en el Atalanta, donde está muy feliz, además de esos tantos sumó 21 asistencias. Sabe sacrificarse y crear espacios para los demás", añadió Villarreal.

Ese rendimiento sobre el campo cree que no está recompensado: "Me parece muy infravalorado al ver todo lo que hace en el campo. Sobre su futuro reitero que en el Atalanta está muy feliz, no es este el problema. Siendo su representante, lo que me extraña es que no llegasen ofertas importantes al club".