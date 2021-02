"Me terminaron echando a la mierd*, pero no pasa nada"

Walter Montillo se retiró del fútbol profesional y Universidad de Chile quiso brindarle un bonito homenaje en forma de rueda de prensa. Y ahí, el ya ex jugador fue crítico.

"Me terminaron echando a la mierd*, pero bueno, no pasa nada", dijo el 'Ardilla' en el homenaje que le brindó Universidad de Chile.

"Yo me canso, a veces tuve partidos malos, todos los tenemos, a los '10' se les exige más y lo tengo claro, pero es como que en todo momento tienes que demostrar y a mi edad no tengo que hacerlo. No al hincha, sino a la gente que trabaja con el club. Como digo, andar mendigando para quedarme no es mi estlio", añadió el delantero.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. Antes incluso, en 'TNT Sports', ya cargó: "Me costó tanto venir aquí y me cansé de mendigar para seguir jugando. Ponerme otra camiseta, tampoco tenía ganas. Quería despedirme con esta camiseta".