"Me voy a quedar en el PSG y espero que Mbappé también lo haga"

Neymar ha sido uno de los nombres más usados en el mercado de fichajes. Lleva años estando en la agenda de los grandes. PSG, Barcelona o Real Madrid, entre otros, han estado muchos meses pendiente de sus decisiones, pensamientos y sensaciones.

Pero parece que eso se acabó. Ahora, el brasileño quiere sentar la cabeza y centrarse en su actual equipo. Así lo dijo en el programa 'Sept à Huit' de 'TF1' tras la derrota de su equipo ante el Lorient en la Ligue 1.

"Quiero quedarme en el PSG y espero que Mbappé, también. Es lo que desean los aficionados. Queremos que el PSG sea un gran equipo. Y yo quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho en Paris, jugar al fútbol y ser feliz. Es lo más importante", aseguró.

El brasileño, desde que llegó a Francia, ha estado cerca de salir en más de una ocasión. Él mismo dejó palabras y 'tiritos' que así lo hacían pensar, pero admitió en esta ocasión que ahora sí se siente bien y solo piensa en triunfar en la capital francesa.

"Sí, soy muy feliz aquí, me siento feliz. Ha cambiado mucho, no sé cómo explicarlo. No sé si soy yo o otra cosa, pero ha cambiado. Pero ahora me siento bien. Me he adaptado. Soy muy feliz", dijo el atacante.

Neymar tuvo una actuación destacada pese al traspiés del PSG. Su equipo perdió el liderato al caer por 3-2, cima que ha sido ocupada por el Lille, y el doblete de penalti del '10' no sirvieron para nada, al menos, en el marcador.