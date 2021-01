Mendilibar espera que el Eibar pase de ronda en Copa

El Eibar deja a un lado LaLiga por un momento. En Copa les espera Las Rozas. Sobre el choque habló Mendilibar en rueda de prensa.

El técnico ha mantenido que la obligación es que sus jugadores hagan todo lo posible para clasificarse. "Todo lo posible para el gol -ha añadido- porque muchas veces haces ocasiones y no marcas gol y ellos te hacen una y marcan y estás fuera".

"La obligación -ha agregado- es salir poniendo un ritmo fuerte, intentar jugar siempre en campo contrario y no creer antes del partido que vas a ganar por ser tú un equipo de Primera contra uno de Segunda B".

Mendilibar ha recordado además que ya hay un precedente en la anterior edición de la Copa en la que al Eibar le eliminó "un equipo de Segunda B (el Badajoz que le ganó 3-1)" y que antes el conjunto guipuzcoano había pasado "una eliminatoria muy justo" contra otro Segunda B.

Por este motivo, ha insistido en que la diferencia de categoría no puede "pillar de sorpresa" a los armeros, que tienen en sus manos "el ver cómo afrontar el partido".

El técnico ha recordado además que Las Rozas cambió hace escasas semanas de entrenador y que en las últimas ha jugado un partido de Copa que ganó y cuatro partidos de Liga, de los que "han perdido alguno y han empatado otros dos".

Mendilibar sabe además que su rival "está en la clasificación en zona baja" y que ahora mismo su objetivo principal es salir de ella.

Cree asimismo que Las Rozas "tendrá una ilusión mayor al jugar contra un equipo de Primera División y poder clasificarse". "Al final juegan en su casa y esa pequeña ventaja la querrán aprovechar", ha indicado.

Para este partido, Mendilibar dará entrada en el campo a jugadores no habituales en Liga, lo que, en su opinión, beneficiará el rendimiento del equipo. "Cuanto más partidos juguemos en esas circunstancias, los jugadores estarán más interesados en estar bien, en entrenar bien, ya que todos van a tener opciones de jugar, si no es Liga será en Copa", ha precisado.

No obstante, ha advertido de que si el Eibar es eliminado, con 24 en plantilla, y partidos de semana en semana, será "muy difícil que puedan entrar todos". "Al final juegan once, otros cinco con sustituciones que puedes hacer y al final te quedan otros ocho jugadores que no participan en el primero y si las cosas van bien no es probable que puedan participar", explicó.

Respecto a la apertura del mercado invernal, Mendilibar ha indicado que el Eibar no tiene que estar cerrado "a que haya una entrada", pero estima que esta no tendría que ser solo para los cinco meses que restan de LaLiga sino "para un año o año y medio".

No obstante, cree que con una plantilla con 24 futbolistas, antes el club tendría que "trabajar para poder sacar jugadores" y que para los partidos que restan de temporada con "entre 20 y 22 sería suficiente".