Mendilibar quiere que el Eibar mantenga su nivel fuera

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, espera que el choque con el Betis del próximo lunes sea un partido "abierto" en el que su equipo pueda mantener su buena "dinámica" en los desplazamientos fuera de Ipurua.

Mendilibar ha recordado, en declaraciones a los medios del club, que el equipo sevillano viene de un "mal resultado" ante el Athletic en Bilbao, contra el que perdió 4-0, y ha supuesto que "habrá trabajado toda la semana pendiente de que encaja goles y de que no ha metido gol" en el último encuentro.

"Nosotros -ha añadido el técnico vizcaíno- tenemos que tratar de hacer un encuentro bueno y tratar de seguir un poco la dinámica fuera de casa, en la que estamos puntuando bastante, y que no sea como en el último partido ante la SD Huesca, donde creo que no merecimos el punto que sacamos", explicó.

Mendilibar ha opinado que el juego del Betis beneficia al Eibar, dado que le da "la posibilidad de apretar", si bien ha advertido de que los 'armeros' tienen que lograr que no "haya mucha distancia entre la línea de delanteros y la defensa", pues, de lo contrario, "lo normal es perder".

En su opinión, una de las claves puede ser para el Eibar lograr adelantarse en el marcador porque, como ha comentado, el Betis "tiene una plantilla hecha para disputar metas más importantes de las que están ahora" y, si empieza perdiendo, "pueden ponerse nerviosos y precipitarse al querer ganar el partido", con lo que podrían dar más opciones al Eibar.

La baja por sanción de su máximo goleador, Kike García, trastocará algo el esquema de Mendilibar, dado que "es el jugador que más minutos ha disputado y que más goles ha hecho", si bien el entrenador armero ha recordado que la plantilla está confeccionada para "estas circunstancias", en las que "se lesiona gente o está sancionada".

Un viejo conocido de la afición bética, el japonés Takashi Inui, regresará al Benito Villamarín, ya que Mendilibar ha anunciado que estará en la convocatoria y tendrá la posibilidad de "jugar de titular o tener minutos, porque es un futbolista que al equipo le viene bien".

Mendilibar se ha referido también al hecho de haber cumplido ya 200 partidos en Primera División con el Eibar, un dato que, según ha comentado, no es "circunstancial" y es debido a que "algo se hará bién". "Yo ya he vivido en mis carnes que si no salen bien las cosas nadie duda en echarte", ha zanjado.