Mendilibar valoró la gran actuación de Dmitrovic frente al Valencia

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, valoró el partido jugado este lunes por su equipo frente al Valencia y destacó la estadística de 19 tiros y dos palos en su formación.

"Lo que tenemos que empezar es acertar en portería", pensó Mendilibar, y cree que el Valencia ha hecho grande a su portero Marco Dmtrovic, ya que de sus seis tiros cuatro han tenido que ser detenidos por el guardameta serbio.

El técnico vizcaíno consideró que si las ocasiones eibarresas hubieran ido dentro de portería, "seguro que alguna hubiera entrado" y que por ello tienen que hacer "más selección" en las jugadas.

Mendilibar también reconoció que al Eibar le cuesta marcar goles. "Hemos rematado mucho- recalcó- pero no hemos conseguido gol, hace un mes hubiese dicho que estaba preocupado, pero este lunes tenemos ocasiones y ya no me preocupa tanto", dijo.

El técnico del Eibar dijo que se conforma con el punto y añadió: "Prefiero tener muchas ocasiones de gol en campo contrario, que no llegar sólo dos veces y meter un gol".