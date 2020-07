Mendilibar y su ultraprudencia: "Matemáticamente, aún no estamos salvados"

En función del marcador del encuentro entre el Mallorca y el Sevilla de la noche del domingo en el Sánchez-Pizjuán, el Eibar logrará su objetivo. Por eso, José Luis Mendilibar aún no quiere lanzar las campanas al vuelo.

"Puede ser esta noche (domingo), pero vamos a esperar. Hemos celebrado la victoria contra el Espanyol, pero no la salvación", argumentó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

De hecho, Mendilibar reconoció que sus futbolistas se han dado cuenta "en el vestuario", una vez ha finalizado el choque del RCDE Stadium contra el Espanyol, de que pueden jugar "un año más en Primera División".

Por otra parte, el técnico del Eibar explicó que sus futbolistas acabaron cansados. "En el segundo tiempo hemos sufrido, no por las ocasiones, pero sí por no poder presionar más arriba y no poder dar dos pases seguidos. Hemos cambiado jugadores cada partido, pero con el calor y los entrenamientos, la gente está muy cansada", dijo.